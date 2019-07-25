Клиенты управляющей компании «Капиталъ» в связи с ее планами прекращения деятельности в год двадцатилетия ее работы расходятся по другим компаниям, сообщили РИА Новости несколько источников на рынке.

«Клиентов информируют о прекращении договоров доверительного управления с 30 сентября», — сказал один из источников. По словам источников, несколько месяцев назад сотрудникам самой УК было объявлено о планах либо продать компанию, либо сдать лицензию.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июне сообщило о том, что пересмотрело рейтинг надежности и качества услуг УК по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «А+» со «стабильным» прогнозом.

УК «Капиталъ», связанная с Леонидом Федуном и Вагитом Алекперовым, работает на рынке доверительного управления с 1999 года. Входит в группу «Капиталъ Управление активами». Группа «Капиталъ Управление активами» ориентирована на работу с привлеченными средствами клиентов и организована на базе трех управляющих компаний — ООО «Управляющая компания «Капиталъ», АО «Капиталъ Управление активами» и ООО «УК Капиталъ ПИФ».