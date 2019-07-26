Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 694,92 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,32% — до отметки 1 342,56.

Вероятный дневной коридор индекса Мосбиржи составит 2 675—2 730 пунктов, по индексу РТС — 1 335—1 360 пунктов, считает старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, противоречивый внешний фон не давал четких сигналов перед открытием рынка российских акций.

Индекс Мосбиржи в четверг предпринял решительную попытку к восстановлению, но к концу торгов ухудшающийся внешний фон не позволил развить успех, напоминает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

Вероятным сценарием на сегодня он видит движение индекса Мосбиржи ниже 2 700 пунктов — к минимумам последней недели.