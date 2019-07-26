Аналитики инвесткомпании «Фридом Финанс» рекомендуют инвесторам покупать акции Alphabet, ожидая роста выручки за счет облачных технологий и программы выкупа акций.

Холдинг, базирующийся в США и владеющий в том числе компанией Google, объявил о том, что намерен потратить на buy back 25 млрд долларов. «Это демонстрирует уверенность менеджмента в перспективах бизнеса и оказывает поддержку котировкам», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. По его прогнозам, в течение года котировки бумаг Alphabet могут превысить 1 444 доллара. Сейчас акции на NASDAQ торгуются на уровне 1 135,9 доллара.

Во II квартале компания Alphabet продемонстрировала ускорение роста выручки в сравнении с началом года благодаря «облачным» доходам. Результат превзошел прогнозы рынка: выручка компании повысилась на 19%, до 38,9 млрд долларов. Причем, как отмечает Сабитов, у компании выросла доля нерекламных доходов, в том числе за счет облачных сервисов. По его оценке, во II квартале этот бизнес принес Alphabet порядка 2—2,5 млрд долларов.



Это не единственный источник повышения выручки, отмечает аналитик. «В распоряжении Alphabet множество способов повышения монетизации таких сервисов, как Google Maps. К тому же видеоплатформа YouTube продолжает активно развиваться, а это способствует усилению спроса на рекламу», — указывает он.