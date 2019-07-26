Прошедший на этой неделе аукцион по продаже акций «Газпрома» на Московской бирже не создает риска для его бумаг из-за возможных крупных продаж, считают в «БКС Глобал Маркетс».

«Поскольку на долю претендует ограниченный круг покупателей, мы не видим риска навеса, тогда как снижение долга в сочетании с дополнительной прибылью и увеличением free float может стать позитивным краткосрочным драйвером», — написали в обзоре аналитики инвесткомпании. Размещение может также создать стоимость для миноритариев с потенциалом роста около 3%. Прибыль компании от сделки может составить около 600 млн долларов (с учетом разницы между ценой продажи и покупки в 2009 году).

По расчетам экспертов, из-за повышения доли free float «Газпрома» MSCI может повысить долю участия компании в индексе MSCI EM с 0,45% до 0,5%. Согласно оценкам, это может обеспечить приток в бумаги газового холдинга в объеме 152 млн долларов. Правда, с учетом ожидаемого снижения веса России в MSCI EM в августе и ноябре текущего года из-за повышения веса ЮАР и Китая притоки могут оказаться немного меньше, делают оговорку в «БКС Глобал Маркетс».



В четверг, 25 июля, Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited (подразделения «Газпрома») проводили сбор заявок на продажу 693,6 млн обыкновенных акций. В конце дня «Газпром» сообщил о получении заявок на 198,9 млрд рублей. Это привело к резкому росту котировок акций компании. За два торговых дня их стоимость выросла более чем на 10%.