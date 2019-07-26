Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и достиг 2 715,68 пункта. Индекс РТС повысился на 0,1% — до уровня 1 348,3 пункта.

В частности, обыкновенные акции «Газпрома» прибавили в цене 6,95%, бумаги «Яндекса» — 2,37%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — 0,73%, МТС — 0,34%. Акции «Норильского никеля» подешевели на 1,36%, обыкновенные акции ВТБ и бумаги Сбербанка — на 1,04% и 1,01% соответственно, Московской биржи — на 0,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,42%, обыкновенные акции «Магнита» — на 0,36%.



В пятницу российский фондовый рынок продолжил восстановление, начатое днем ранее, констатирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич. «Поддержку нашим акциям оказал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent подтягивалась на 0,2%», — отмечает эксперт, указывая также на вечерний рост основных европейских индексов и повышение американских в первые часы торгов.

«В ходе сегодняшнего восстановления индекс Мосбиржи протестировал ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 2 730 пунктов. Однако сил закрепиться выше этой отметки у рынка не хватило. Вполне возможно, что в рамках следующей недели «быки» попытаются продолжить волну восстановления и преодолеть данное сопротивление, — пишет Зварич. — При этом основным фактором для инвесторов станет заседание ФРС и решение по ставке. В базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки американским регулятором на 25 базисных пунктов и мягкую риторику, указывающую на готовность идти на дальнейшее смягчение ДКП. Это поддержит покупки в широком спектре рисковых активов и будет способствовать их росту».

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы показывали положительную динамику во многом благодаря продолжению роста акций «Газпрома».

«Акции «Газпрома» продолжили рост, несмотря на новости о размещении бумаг с дисконтом к рынку. Инвесторы с оптимизмом смотрят на фундаментальные перспективы акций и увеличение числа бумаг в свободном обращении. Бумаги «Яндекса» подскочили и обновили исторический максимум вслед за публикацией финансовых результатов по US GAAP за второй квартал 2019 года», — комментирует Кожухова.