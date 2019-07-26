Доллар и евро подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск равнялся 63,45 рубля, почти на 22 копейки превысив уровень закрытия предыдущей сессии. Биржевой курс евро на тот же момент времени составлял около 70,57 рубля (плюс 13 копеек).

С начала дня было заключено более 21 тыс. сделок с долларом на сумму почти 1,9 млрд долларов и около 6,9 тыс. сделок с евро на 345 млн евро. Диапазон курсов составил 63,07—63,51 рубля за доллар и 70,23—70,59 рубля за евро.



По оценке главного аналитика управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдана Зварича, реакция рынка на решение российского регулятора снизить ставку на 25 базисных пунктов была нейтральной, так как данный шаг ожидался и был заложен в цены.

«Отступление же российской валюты во второй половине дня, возможно, связано со снижением поддержки рубля со стороны экспортеров на фоне окончания пика налоговых выплат, а также со срабатыванием «стопов» по спекулятивным коротким позициям в американской валюте при пробое максимумов от 23 июля. При этом с технической точки зрения в последние сессии «быкам» в долларе удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от июньских максимумов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления и тестирования сопротивления на уровне 64 рублей», — рассуждает эксперт.