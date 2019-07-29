Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты продемонстрировал небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 8 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 7 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,49 рубля (плюс 12 копеек), а курс евро равнялся 70,6 рубля (плюс 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, у рубля в понедельник перспектив нет.

«Прошедший налоговый период не вызвал укрепления российской валюты. Вероятно, крупные экспортеры не стали откладывать на последние дни продажу долларов и евро для расчетов с бюджетом. Традиционно после окончания налоговых выплат рубль снижается. Поэтому сегодня пара доллар/рубль вполне может протестировать сопротивление 63,5, закрыться выше и начать движение в сторону 64,1», — прогнозировал эксперт.

По его словам, рубль может получить поддержку от мирового валютного рынка: пара евро/доллар находится около сильной поддержки 1,11 и пока не решается ее штурмовать. Если от этого уровня пойдет отскок вверх, то покупки российской валюты усилятся, пояснял Антонов.