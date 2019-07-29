Аналитики «Финама» делают ставку на дальнейший рост рынка кибербезопасности и рекомендуют инвесторам покупать акции Check Point Software Technologies — одного из ведущих мировых игроков в области IT-безопасности.

«Глобальные расходы на защиту от киберугроз в ближайшие годы, как ожидается, будут расти, и Check Point, будучи одним из главных игроков в этой отрасли, имеет все шансы остаться одним из основных бенефициаров данного тренда», — написал в комментарии ведущий аналитик инвесткомпании Игорь Додонов.

По его оценке, котировки бумаг Check Point могут вырасти до 135 долларов, или на 19% от текущей цены.

В исследовании «Финама» подчеркивается, что устойчивый спрос позволяет Check Point демонстрировать стабильный рост финансовых показателей. Во II квартале 2019 года выручка компании увеличилась на 4,3% в годовом выражении до 488,1 млн долларов. Рентабельность по EBITDA составила порядка 50%, по чистой прибыли — более 40%, что заметно выше, чем у конкурентов.

«Это позволяет компании генерировать высокие денежные потоки и направлять значительные средства на выплаты акционерам», — указывает Додонов.

В III квартале руководство Check Point ожидает получить прибыль на акцию в диапазоне 1,36—1,44 доллара при выручке 480—500 млн. По итогам всего 2019 года компания рассчитывает заработать 1,94—2,04 млрд долларов.