Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,46% и составил 2 728,27 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,39%, до отметки 1 353,61.

Бумаги Сбербанка и Мосбиржи подорожали на 0,91%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%, «АЛРОСы» — на 0,16%, «Газпрома» — на 0,85%.

Российский фондовый рынок начал неделю с небольшого роста на умеренно позитивном внешнем фоне, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, поясняет он, покупки в российских активах поддерживала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 63 долларов за баррель, прибавляя около 0,2%. Также покупкам способствовала динамика западных фондовых площадок, добавляет аналитик.



Вторую сессию подряд попытки продолжения восстановления российского рынка упираются в сопротивление на уровне 2 730 пунктов, продолжает эксперт.

«Быкам» не удается закрепиться выше этой отметки, а индекс Мосбиржи откатывается к концу сессии под этот уровень. При этом в ближайшие сессии может так и не появиться дополнительных стимулов для направленного движения. Ожидание решения ФРС по ставке, которое будет оглашено в среду вечером, сдержит активность игроков и смягчит реакцию на другие события, в частности публикуемую статистику. В результате логичным выглядит продолжения консолидации индекса Мосбиржи под сопротивлением», — комментирует аналитик.