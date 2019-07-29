Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,43 рубля. С начала торговой сессии было проведено 17,7 тыс. сделок почти на 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,39—63,6375 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,65 рубля, увеличившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,2 тыс. сделок на 364,7 млн евро по курсам от 70,49 до 70,7675 рубля за евро.



Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Рубль потерял поддержку со стороны дивидендного сезона и налоговых выплат, а основным фактором сейчас является общее отношение к валютам развивающихся рынков, в которых сегодня преобладают негативные настроения. В результате попыток восстановления рынка энергоносителей не хватило для позитивной динамики в рубле», — комментирует эксперт.

С технической точки зрения, продолжает он, американская валюта продолжает двигаться в рамках широкого коридора 62,5—64 рубля. При этом пробой в пятницу краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов июня, открыл доллару дорогу к верхней границе этого диапазона.

«Основным фактором для дальнейшей динамики пары USD/RUB может стать результат заседания ФРС, который определит отношение к широкому спектру активов, в том числе к валютам развивающихся стран», — замечает аналитик.