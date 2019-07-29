Новость о внесении в Госдуму законопроекта об ограничении участия иностранных инвесторов в капитале значимых IT-компаний ниже 20% стоила «Яндексу» 23 млрд рублей. Примерно настолько снизилась капитализация крупнейшей торгуемой интернет-компании в понедельник, 29 июля, в ходе торгов на Московской бирже.

Это сопоставимо с прибылью, которую «Яндекс» заработал по итогам 2018 года. Компания отчиталась о том, что ее чистая прибыль в прошлом году выросла на 62% в сравнении с 2017 годом и составила 22,9 млрд рублей.

К закрытию торгов котировки акций «Яндекса» снизились на 3,13%, до 2 441 рубля. В течение дня акции падали до 2 390 рублей. Аналитики не ожидают серьезного падения котировок, если законопроект не будет принят в текущей редакции.

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и «QIWI Кошелек» Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации.



«Закон все еще находится на рассмотрении и, скорее всего, не будет принят в данной редакции. Интернет-компании заявили о намерении участвовать в обсуждении проекта закона», — отмечают в комментарии аналитики «Атона».

В Альфа-Банке не исключают, что в ответ на инициативу парламентариев компания может ускорить процесс изменения структуры акционеров. По мнению аналитиков банка, снижение стоимости акций «Яндекса» дает инвесторам возможность для покупки бумаг, «так как сильные фундаментальные показатели с ускорением роста к концу этого года могут перевесить внешние риски».