Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 5 копеек, а евро терял 6 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,38 рубля (минус 5 копеек), курс евро — 70,58 рубля (минус почти 15 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, скорее всего, рубль продолжит оставаться в районе 63,5 с тенденцией к небольшому укреплению.

«Внешний фон пока выглядит благоприятным для рубля: пара евро/доллар стабильна и не решается штурмовать сверху вниз сильный уровень 1,11. Но вот нефть хорошо отскочила вчера от чуть выше 63 долларов за баррель и сейчас пытается закрепиться выше 64 долларов. Внешний позитив нивелирует окончание налогового периода, когда российская валюта традиционно немного сдает свои позиции», — пояснял аналитик.