Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,23% и составил 2 734,68 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,05%, до отметки 1 352,89.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,13%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,08%, Мосбиржи — 1,36%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,57%, «Газпрома» — на 0,18%.

Российский фондовый рынок во вторник провел сессии в консолидации у уровней закрытия предыдущего дня, несмотря на негативный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Продажи в российских бумагах поддерживала ситуация на западных площадках, добавляет он. Единственным фактором в поддержку наших акций была динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 64 долларов за баррель, замечает эксперт.

«В результате сегодняшней динамики можно говорить о том, что рынок продолжает консолидацию в районе сопротивления, расположенного на уровне 2 730 пунктов. При этом сегодня рынок удержал позиции, несмотря на существенный внешний негатив. Это может быть связано с тем, что часть игроков взяла паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии заседания ФРС США, предпочитая пересматривать портфели, уже имея на руках решение американского регулятора по ставке и сопутствующие ему комментарии», — поясняет аналитик.

В связи с этим, полагает он, завтра можно ожидать попыток продолжения консолидации на российском рынке.

