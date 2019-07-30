Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,635 рубля. С начала торговой сессии было проведено 20,3 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,245—63,7325 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,935 рубля, увеличившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,7 тыс. сделок на 396,6 млн евро по курсам от 70,525 до 71,03 рубля за евро.



Рубль несколько ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, с третьей декады июня техническая картина в американской валюте не меняется.

«Более месяца она движется в диапазоне 62,5—64 рубля, не находя сил для направленного движения. Возможно, что поводом для такого движения станет результат заседания ФРС США. В случае снижения ставки и мягкой риторики американского регулятора спрос на валюты EM и, в частности, рубль может вырасти. В этой ситуации «медведи» в паре USD/RUB попытаются перехватить инициативу и пробить нижнюю границу сложившегося коридора», — комментирует эксперт.