Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 732,4 пункта. Индекс РТС подрос на 0,34% — до отметки 1 357,49.

«Падающие азиатские рынки и растущая утром нефть задают противоречивый внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 705—2 760 пунктов, по индексу РТС — 1 340—1 365 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.