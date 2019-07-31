Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,18% и составил 2 739,5 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,53% до отметки 1 360,04.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,09%, «Газпрома» — на 0,32%, «АЛРОСы» — на 0,15%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,74%, Мосбиржи — на 0,03%.

Российский фондовый рынок в среду продолжил расти, и для индекса Мосбиржи это уже пятая подряд сессия в «зеленом», отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Рублевый индикатор укрепился, но относительно дальнейшей динамики все-таки есть вопросы, считает эксперт.

Индекс РТС, продолжает она, восстановился до 1 360 пунктов, где смотрится неплохо, несмотря на всю вялость рубля.

«По итогам делового июля индекс РТС снизился с 1 401 до 1 360 пунктов, а индекс Мосбиржи — с 2 801 до 2 740 пунктов. Говорить о падении индексов в августе еще очень рано», — заключает аналитик.