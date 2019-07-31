Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 8 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,43 рубля. С начала торговой сессии было проведено 15,9 тыс. сделок на 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,3525—63,555 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,5875 рубля, уменьшившись на 23 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6 тыс. сделок на 369,3 млн евро по курсам от 70,56 до 70,8475 рубля за евро.



Рубль с открытия демонстрировал заметный плюс, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, позиции российской валюты вновь поддерживаются нефтяными котировками, которым удалось закрепиться выше 65 долларов за баррель по марке Brent.

«Кроме того, на внутреннем рынке банки еще не успели восполнить рублевые запасы после очередного налогового периода. Во вторник Банк России увеличил объем изъятия рублевой ликвидности через недельные депозиты, и в результате сегодня из банковской системы на депозиты в ЦБ уйдет дополнительно 230 миллиардов рублей», — комментирует эксперт.