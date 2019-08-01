Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара прибавил почти 29 копеек, а евро — 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,85 рубля (плюс 22 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,47 рубля (минус 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в четверг может продолжить начатое ослабление.

«Рубль в паре с долларом вчера вечером на мировых площадках уверенно пробил сопротивление 63,5 и сегодня вполне может продолжить начатое ослабление. Следующим сопротивлением для роста пары доллар/рубль выступит район 64,1», — прогнозировал аналитик.