Аналитики «Финама» позитивно оценили отчетность Facebook за II квартал 2019 года.

В инвесткомпании считают, что акции Facebook торгуются ниже справедливой цены (по отношению к конкурентам), и ожидают роста их котировок до 225 долларов. В настоящее время бумаги стоят на NASDAQ чуть выше 194,2 доллара.

«С технической точки зрения остается в силе среднесрочный восходящий тренд, и на данном этапе нет признаков его ослабления», — написала аналитик «Финама» Зарина Саидова в комментарии. По ее мнению, в ближайшие кварталы есть основания ожидать сохранения позитивной тенденции по показателям активных пользователей и рекламной выручки на пользователя.

Соцсеть ранее сообщила о росте выручки, которая увеличилась на 27,7%, до 16,9 млрд долларов, что выше ожиданий рынка. Доля выручки от мобильной рекламы возросла до 94% от общей выручки. Квартальная чистая прибыль снизилась на 49%, до 2,6 млрд долларов, в связи с дополнительными издержками, возникшими в рамках урегулирования с Федеральной торговой комиссией США (FTC) ситуации с утечкой данных пользователей. При этом скорректированная прибыль на акцию составила 1,99 доллара, что также выше прогноза рынка, указывает Саидова. Число активных пользователей Facebook увеличилось на 8%.