Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 64 рублей впервые с 19 июня 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

На 14:59 мск стоимость доллара составила 64,005 рубля.

На открытии торгов доллар стоил 63,85 рубля, продемонстрировав укрепление к рублю.

Аналитики считают, что доллар может подняться и выше. «Вероятный диапазон курсов закрытия августа по валютным парам USD/RUB и EUR/RUB: 63,2—65,6 и 69,7—72,85 соответственно», — прокомментировал аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.