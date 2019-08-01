Аналитики инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» оценили потенциальную доходность привилегированных акций «Сургутнефтегаза» по итогам 2019 года.

По расчетам экспертов, с учетом результатов за первое полугодие компания может выплатить до 2—3 рублей на акцию, что соответствует доходности 6,4—9,5%. По итогам 2018 года компания выплатила 7,62 рубля на одну привилегированную акцию, дивидендная доходность оценивалась выше 15,5%.



«Дивидендная доходность «Сургутнефтегаза» за 2019 год может быть ниже средней по сектору», — отметил аналитик инвесткомпании Алексей Кокин. Он связывает это со снижением финансовых показателей компании. Согласно отчетности, убыток «Сургутнефтегаза» составил в первом полугодии 37,9 млрд рублей.

Основной минус был получен в I квартале (убыток — 82,7 млрд рублей), во II квартале компания получила прибыль — 44,8 млрд рублей.

Причиной стали отрицательные курсовые разницы по денежной позиции компании, вызванные укреплением рубля. По расчетам аналитиков «Уралсиб Кэпитал», на укреплении рубля потери «Сургутнефтегаза» только во II квартале составили 84 млрд рублей.