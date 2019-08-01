Аналитики «Финама» ожидают роста котировок акций Valero Energy — одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США — за счет увеличения дивидендов и программы обратного выкупа. Компания ежегодно увеличивает дивидендные выплаты, сейчас дивидендная доходность Valero Energy продолжает находиться на высоком для сектора уровне в размере 4%, отмечает аналитик инвесткомпании Вадим Сысоев.



Во II квартале акционеры получили 376 млн долларов в виде дивидендов и 212 млн долларов в рамках buy-back. В этом году на эти цели компания планирует направить 40—50% денежных средств от операционной деятельности.

При этом, по мнению аналитика, акции Valero Energy недооценены по нескольким основным мультипликаторам по отношению к своим конкурентам. Согласно отчетности за II квартал 2019 года, компания зафиксировала снижение выручки и прибыли, однако оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 6,71%, скорректированная чистая прибыль составила 629 млн долларов, или 1,51 доллара на акцию, что также выше прогнозов рынка. Как считают в «Финаме», в этом году доходы Valero Energy ожидаются чуть ниже уровня 2018 года (117 млрд долларов) и могут составить 105—110 млрд, что может быть связано с санкциями США в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

«В то же время добыча нефти в США в 2019 году продолжит расти и установит очередные исторические рекорды, что частично позволит нивелировать негативный эффект», — полагает Сысоев.