Глава Amazon Джефф Безос продал пакет акций этого крупнейшего в мире онлайн-ретейлера на сумму свыше 1,899 млрд долларов. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в четверг в базе данных федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Согласно документу, Безос распродал более 900 тыс. акций Amazon тремя этапами 29—31 июля 2019 года по цене около 1,9 тыс. долларов за штуку. В октябре 2018 года он выручил 33 млн долларов от продажи ценных бумаг своей компании. На руках предпринимателя остается пакет в размере 58,143 млн акций Amazon.

Безос в 2017 году заявил СМИ о планах продавать каждый год акции компании на сумму около 1 млрд долларов для дополнительного финансирования другого предприятия — Blue Origin.

Глава Amazon в марте второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes c состоянием 131 млрд долларов (с учетом состояния его жены). В прошлом году журнал оценивал состояние Безосов в 112 млрд долларов. Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла 1 трлн долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin.

Blue Origin — одна из частных американских компаний, планирующая осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы есть у Virgin Galactic и SpaceX.