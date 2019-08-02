Мировые цены на нефть в четверг, 1 августа, продемонстрировали отрицательную динамику и снизились почти на 5 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 4,63 доллара и составили 53,95 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость октябрьских контрактов на Brent уменьшились на 4,55 доллара — до 61,05 доллара за баррель.