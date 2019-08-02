Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 701,2 пункта. Индекс РТС опустился на 2,12% — до отметки 1 317,9.

«К истории с торговой войной США и Китая утром добавился второй негативный для российского рынка акций фактор. Стало известно о подписании президентом США указа о второй очереди санкций по делу Скрипалей. Однако на утро пока не известно, какие именно санкции, из ряда предусмотренных конгрессменами, будут введены в действие. Эта новость окажет серьезное давление на рынок акций при открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосьиржи находится в пределах значений 2 700—2 755 пунктов, по индексу РТС — 1 330—1 355 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.