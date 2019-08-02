Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 13 копеек. На 10:10 мск курс доллара повысился на 55 копеек и составил 64,56 рубля, а евро подорожал до 71,54 рубля (плюс 21 копейка).





«Пара доллар/рубль вчера с легкостью пробила два сопротивления и вплотную подошла к отметке 64,5. Если и этот уровень не устоит, то пара может очень быстро уйти к следующему сопротивлению, которое располагается на доллар выше. Не исключено, что отток средств инвесторов с развивающихся рынков сформирует дефицит валюты не внутреннем рынке, что и опустит рубль», — комментировал перед открытием торгов в пятницу аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.