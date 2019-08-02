Аналитики «БКС Глобал Маркетс» ожидают дальнейшего роста котировок акций «Полюса» на фоне повышения цен на золото из-за сложной геополитической обстановки.

На данный момент бумаги компании торгуются на Мосбирже выше 6 568 рублей, с мая их стоимость подскочила на 27%. Как считают в БКС, котировки «Полюса» могут подняться еще на 9%.

«Бумага по-прежнему торгуется на крайне привлекательном уровне — с (коэффициентом. — Прим. ред.) P/E около 7, в то время как потенциал повышения цен на золото сохраняется ввиду геополитической напряженности и слабости макроданных», — считают аналитики.

Дополнительным фактором для роста котировок «Плюса», по их мнению, могут стать сильные финансовые показатели во II квартале. Во вторник, 6 августа, компания опубликует отчетность по МСФО. В БКС ожидают роста EBITDA на 24% по сравнению с I кварталом до 603 млн долларов. Скорректированная чистая прибыль может вырасти на 49% до 375 млн долларов. Накануне «Полюс» сообщил о росте выручки во II квартале на 18% на фоне увеличения объемов продаж золота.