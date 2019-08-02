Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 73 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,085 рубля. С начала торговой сессии было проведено 51,2 тыс. сделок почти на 4,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,4375—65,43255 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,31 рубля, увеличившись на 97 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 12,9 тыс. сделок на 731,9 млн евро по курсам от 71,1225 до 72,63 рубля за евро.



Рубль понес существенные потери по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, преодоление долларом сопротивления на уровне 64 рубля сделало ближайшей целью роста сопротивление на уровне 65,5 рубля, до которого американской валюте удалось дотянуться в течение дня.

«При этом в рамках следующей недели от этой отметки может быть сформирована коррекционная волна, чему поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе», — допускает эксперт.