Банк России установил официальные курсы валют на 6 августа.

Курс доллара повысился на 41,23 копейки, составив 65,0546 рубля (64,6423 рубля на 5 августа). Курс евро вырос на 66,55 копейки, до 72,3732 рубля (с 71,7077 рубля на 5 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 12:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,01 рубля (минус 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:22 мск стоил 72,47 рубля (минус 1 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,85 до 65,47 рубля за доллар и от 72,13 до 72,75 рубля за евро.