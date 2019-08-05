Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,96% и составил 2 649,16 пункта. Индекс РТС снизился на 0,84% до отметки 1 282,29.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,65%, «Газпрома» — просели на 1,89%, «ЛУКОЙЛа» — подросли на 0,18%, «АЛРОСы» — опустились на 1,58%, Московской биржи — выросли на 1,19%.



«Завтра рынок может вновь оказаться под давлением. Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 620—2 670 пунктов, а индекс РТС с высокой вероятностью проторгуется на отметках 1 265—1 290 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

