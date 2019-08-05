Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,08 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 30 тыс. сделок на сумму порядка 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,85—65,47 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 72,87 рубля и вырос на 39 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,6 тыс. сделок примерно на 477,6 млн евро по курсам от 72,13 до 72,95 рубля за евро.

«Первая реакция рубля на новые санкции уже прошла, и завтра он может стабилизироваться вблизи текущих уровней. Во вторник диапазон для доллара составит 64,4—65,7 рубля, для европейской валюты — 72—73,4 рубля», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.