Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 655,03 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,45% — до отметки 1 276,55.

Новый виток торгового конфликта между США и Китаем оказывает давление на рисковые активы в начале недели и резко снижает шансы на заключение сделки между странами до конца текущего года, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Российский рынок акций в понедельник снижался вместе с мировыми площадками, но индекс Мосбиржи смог удержать важную отметку в 2 650 пунктов, от которой сегодня может начаться небольшое коррекционное восстановление. При этом в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения к уровню 2 600 пунктов, что будет связано в первую очередь с внешним негативом, так как риски санкций временно отошли на второй план и уже отыграны рынком, а внутренние факторы не так очевидны», — комментирует эксперт.

Вероятным сценарием на сегодня он считает движение индекса Мосбиржи в нижней части диапазона 2 640—2 700 пунктов.