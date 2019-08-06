Котировки «Уралкалия» заметно выросли после объявления о выкупе Rinsoco Trading Co. Limite по 120 рублей за акцию. Речь идет о доле в 13%, которую компания приобретет у инвесторов, которые будут являться владельцами бумаг по состоянию на 20 сентября.

На закрытии в понедельник, 5 августа, акции производителя удобрения торговались в районе 100,4 рубля. Однако после заявления о планах провести buy-back котировки выросли более чем на 18%. Сейчас акции «Уралкалия» на Московской бирже стоят выше 117 рублей.

Накануне компания отчиталась за первое полугодие 2019 года. Чистая прибыль составила 49,9 млрд рублей против убытка в размере 2,294 млрд рублей годом ранее.

В декабре 2018 года Rinsoco Trading снизила долю в «Уралкалии» с 20,36% до 10,18% в результате покупки Сбербанком пакета в 10,18% акций.