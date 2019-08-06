Банк России установил официальные курсы валют на 7 августа.

Курс доллара повысился на 14,84 копейки, составив 65,203 рубля (65,0546 рубля на 6 августа). Курс евро вырос на 69,98 копейки, до 73,073 рубля (с 72,3732 рубля на 6 августа).

На Московской бирже на 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 34 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 36 копеек, валюты стоят 65,19 и 73 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 65,1—65,33 рубля за доллар и 72,93—73,29 рубля за евро.