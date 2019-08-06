Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,29% и составил 2 683,35 пункта. Индекс РТС вырос на 0,95% до отметки 1 294,5.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,7%, «Газпрома» — на 1,41%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,86%, «АЛРОСы» — снизились на 0,31%, Московской биржи — выросли на 1,5%.



«Благодаря общему позитивному настрою росли и российские акции. Индекс Мосбиржи вырос до 2 684 пунктов, индекс РТС — до 1 300 пунктов. Драйверами роста стали акции «Татнефти» и «Полиметалла». Завтра рынок может продолжить свой рост. Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 655—2 705 пунктов, индекс РТС — 1 285—1 315 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

