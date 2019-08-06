Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,22 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 24 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,99—65,36 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 73,01 рубля и опустился на 35 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,8 тыс. сделок примерно на 454 млн евро по курсам от 72,61 до 73,29 рубля за евро.

«Новый раунд американских санкций рубль уже отыграл и частично восстанавливает утраченные позиции. Укрепление рубля может продолжиться и завтра. Диапазон для доллара — 64,4—65,7 рубля, для европейской валюты — 71,9—73,4 рубля», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.