Центробанки по всему миру могут снизить курсы своих нацвалют вслед за решением регулятора КНР ослабить юань, и тогда торговый конфликт Вашингтона и Пекина перерастет в валютную войну с участием других стран, сообщают «Известия» . С такими прогнозами выступили эксперты.

Агрессивное поведение Китая, который изначально пытался решить экономические трения переговорным путем, сигнализирует о выходе торгового конфликта между крупнейшими экономиками на новый этап, считает доцент факультета экономических наук ВШЭ Антон Табах. Из-за тарифных пошлин США на мировом рынке китайская продукция стала менее выгодной, а благодаря снижению курса юаня она вернула свое конкурентное преимущество, объяснил он. Также инвесторы и центробанки могут пожелать избавиться от резервов в китайской валюте, добавил Табах. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, более серьезное ослабление китайской валюты может повлиять на экспортные интересы как развивающихся рынков, к которым можно отнести и Россию, так и крупных стабильных экономик, например ЕС и Японии. Так, в ближайшей перспективе страны по всему миру могут реализовать комплекс мер, направленных на девальвацию нацвалют.

В условиях уже замедляющегося роста крупнейших мировых экономик (США, Евросоюза, Китая) фактор дополнительной неопределенности из-за торговых конфликтов приведет к сокращению инвестиций и торговых потоков, сказано в отчете Moody's. Риски дальнейшей эскалации торговой войны и дополнительных ограничений в сфере тарифов и инвестиций остаются высокими.

По мнению главы Sberbank Investment Research Ярослава Лисоволика, уменьшение спроса на нефть снизит цену на нее, что напрямую повлияет на курс рубля и на российский торговый баланс. Впрочем, за счет введения бюджетного правила Россия снизила свою уязвимость к перепадам цен на нефть, что стабилизирует экономику и устойчивость рубля, добавил он.

На данный момент курс российской валюты близок к равновесному — около 65 рублей за доллар, в базовом сценарии скачков не ожидается, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Курс доллара не поднимется выше 66,5 рубля за доллар, уверены в Альфа-Банке и «БКС Премьер». В Совкомбанке более пессимистичны: там не исключают ослабления российской денежной единицы до 67 рублей за доллар.

По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, для приостановки торговой войны Китая и США необходимо, чтобы фондовый рынок остро отреагировал на тарифы (например, упал на 20%). Несмотря на то что с сентября почти все товары из Китая будут облагаться пошлинами, потенциал этого инструмента еще не исчерпан: когда Пекин начнет продавать свою продукцию через третьи страны, США начнут вводить повышенные пошлины и на них, прогнозирует аналитик. ФРС может перейти к валютным мерам, продолжив снижение ключевой ставки, предположил Порывай.