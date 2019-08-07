Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:02 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 682,71 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,24% — до отметки 1 297,61.

Нефть зовет к продажам российских акций, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Сегодня с утра внешний фон негативен: на треть процента снижаются американские фьючерсы, но самое главное — после нашего закрытия сильно рухнула нефть, уйдя к полуночи к отметке около 58,5 доллара за баррель», — комментирует эксперт.

Поэтому сегодня он ждет негативного, в районе 0,2—0,4%, открытия российского рынка акций. Впрочем, потом аналитик допускает, что будет предпринята попытка роста, «но она быстро захлебнется в отсутствие поддержки извне».

Что касается нефти, то на рынке вновь нет никаких причин для обвала, поясняет эксперт. «Просто опять из-за океана идет мощная спекулятивная игра с целью просадить котировки. Если сегодня нефтяные «медведи» вновь проявят агрессивность и смогут увести котировки в район 58 долларов за баррель, то там могут в массовом порядке начать срабатывать стопы, и нефть резко опустится еще доллара на полтора. Однако ждем статистику от Минэнерго США по запасам», — говорит аналитик.