Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — также почти на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 65,09 рубля (минус 18 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 21 копейку и составил 72,9 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль во вторник предпринял неудачную попытку уйти под отметку 65 в паре с долларом.

«На мировом рынке доллар пока стабилен к основным валютам, но упавшая нефть и «красные» американские фьючерсы будут давить на курс рубля. Если внешний фон начнет улучшаться, то рубль опять попробует подорожать. Но более вероятным на сегодня видится диапазон торгов 65—65,5 рубля за доллар», — прогнозировал Антонов.

«Утром российские фондовые индексы и рубль могут ощутить некоторое давление со стороны более низких цен на нефть, но в целом ситуация стабилизировалась, что позволяет ожидать незначительных изменений на рынках. При появлении позитивных сигналов индексы и рубль могут предпринять попытки развить краткосрочный коррекционный рост, потенциал которого еще не исчерпан», — сообщала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.