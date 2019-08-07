Декабрьские фьючерсы на золото достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX), сообщает РБК , ссылаясь на Bloomberg. Так, цена за унцию золота выросла на 1,17% и достигла 1 503,3 доллара, преодолев отметку в 1,5 тыс. долларов впервые с апреля 2013 года. С начала года металл подорожал на 17%.

Причина роста цен — устойчивый спрос на золотые слитки на фоне торговой войны между Китаем и США, замедление глобального роста и смягчение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, считают аналитики.

По словам экспертов, на фоне разговоров о глобальной дефляции инвестиции в золото становятся крайне интересными. Также политика Вашингтона вынуждает страны искать новые источники инвестиции резервов. Цены на золото могут вырасти до 1,6 тыс. долларов за унцию, если экономическое противостояние между Китаем и США продолжится, прогнозируют аналитики.