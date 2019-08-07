Рубль в июле ощутимо укрепился к ключевым иностранным валютам по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют оценки, представленные в сводке Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июле 2019 года» .

Рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 1,6% в июле по сравнению с июнем текущего года, а к евро — на 2%. Средний номинальный курс доллара за июль составил 63,2 рубля (против 64,22 рубля в июне), средний номинальный курс евро — 70,99 рубля (в июне равнялся 72,43 рубля).

По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился по номинальному курсу на 6,5% к доллару и на 8% к евро.

По реальному курсу рубль укрепился к доллару в июле на 1,8% по сравнению с июнем, а к евро — на 2,1%; по сравнению с декабрем-2018 наблюдался рост курса нацвалюты на 7,1% и 9% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в июле на 1,5% по сравнению с июнем и на 6,9% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 1,6% и 7,7% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.

В январе — июле 2019 года российская валюта продемонстрировала ослабление к доллару по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 8,1% по номинальному курсу и на 5,1% по реальному, а к евро рубль ослаб на 1,9% по номинальном курсу, но, по оценке ЦБ, укрепился на 1,3% по реальному. К корзине валют ослабление рубля за семь месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 1,6% по номинальному курсу, а реальный курс практически не изменился.



Отметим, что в начале августа динамика курса рубля резко изменилась на фоне объявления США о новых санкциях против России. Так, например, сегодняшние официальные курсы доллара и евро составляют 65,2 и 73,07 рубля соответственно.