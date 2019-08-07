Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,6 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 32,6 тыс. сделок на сумму порядка 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,95—65,7 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 73,71 рубля и вырос на 59 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 10,2 тыс. сделок примерно на 590 млн евро по курсам от 72,64 до 73,8 рубля за евро.

«Давление от снижения нефти испытал и рубль. В ходе торгов обе валюты обновили максимумы с начала апреля, хотя затем рубль отыграл часть потерь. Если не затормозится снижение нефти, то и рубль продолжит падать. Завтра диапазон для доллара составит 64,9—66,2 рубля, для европейской валюты — в пределах 72,8—74,3 рубля», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.