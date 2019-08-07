Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже 56 долларов, до значений 4 января 2019 года, свидетельствуют биржевые данные.

На 21:23 мск стоимость барреля Brent составляла 55,92 доллара. 7 августа Brent потеряла в цене около 3 долларов. В течение дня котировки пробили две январские отметки: 57 долларов и 58 долларов.

На открытии торгов стоимость октябрьского фьючерса на баррель Brent составляла 58,68 доллара. Торги начались снижением к закрытию прошлого дня (58,94 доллара за баррель).