Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,92% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 699,53 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,31% — до отметки 1 301,68.

На рынках наблюдается некоторое улучшение настроений, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Учитывая переоценку нефтяных котировок и позитивную статистику из Китая, сегодня возможно возвращение к повышательному движению», — комментирует эксперт.

Вероятным сценарием на сегодня при отсутствии резкого изменения внешнего фона он ожидает движение индекса Мосбиржи в направлении 2 700 пунктов.

«Несмотря на дешевую нефть, ситуация складывается в пользу сильного, в районе полупроцента, открытия российского рынка и дальнейшего движения в район 2 700 пунктов, если внешний фон не начнет ухудшаться в течение дня, как это произошло вчера», — согласен аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

