ЦБ установил официальные курсы валют на 9 августа.

Курс доллара повысился на 3,67 копейки, составив 65,1299 рубля (65,0932 рубля на 8 августа). Курс евро увеличился на 15,18 копейки, до 73,0432 рубля (72,8914 рубля на 8 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 13:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,28 рубля (плюс 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 73,13 рубля (также плюс 5 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 65,04—65,32 рубля за доллар и 72,9—73,19 рубля за евро.