Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,81% и составил 2 696,69 пункта. Индекс РТС вырос на 1,47% до отметки 1 303,8.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,76%, «Газпрома» — на 1,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,11%, «АЛРОСы» — снизились на 2,16%, Московской биржи — выросли на 0,1%.



«Ожидаем увидеть индекс РТС завтра, скорее всего, в диапазоне 1 300—1 360 пунктов, а индекс Мосбиржи — в интервале 2 690—2 750 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.