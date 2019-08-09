Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 697,95 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,22% — до отметки 1 306,64.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,8% по индексу Мосбиржи, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По его прогнозу, в рамках сегодняшней сессии есть шансы на тест отметки в 2 700 пунктов по индексу Мосбиржи, при этом, учитывая смешанный внешний фон, потенциал роста все же выглядит ограниченным.

Аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов полагает, что сил для роста на российском фондовом рынке нет. «Сегодня с утра американские фьючерсы снижаются более чем на треть процента, а также полдоллара теряет нефть», — поясняет эксперт.

К вечеру, допускает он, продажи могут усилиться за счет фактора пятницы: обстановка сейчас напряженная, любое высказывание, например президента США Дональда Трампа в выходные, может привести к открытию рынков на следующей неделе с гэпом.