Акции «Русала» в начале торгов на Московской бирже в пятницу подешевели на фоне публикации финансовой отчетности, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:20 мск, стоимость акций компании снизилась на 5,96% до 27,32 рубля.

Согласно финансовому отчету «Русала» по итогам первого полугодия 2019 года, скорректированный чистый убыток компании составил 98 млн долларов против прибыли в 535 млн долларов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период сократился на 53% до 528 млн долларов. Компания объяснила динамику показателей снижением мировых цен на алюминий.

Ранее акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже также отреагировали снижением на публикацию отчета.