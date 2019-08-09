Иностранцы продолжают выводить средства из фондов, инвестирующих в российские активы. По данным EPFR Global, за неделю, закончившуюся 7 августа, совокупные чистые оттоки из фондов акций и облигаций, ориентированных на Россию, составили 540 млн долларов. Это один из худших показателей за последние пять лет, указывает главный стратег «БКС Глобал маркетс» Вячеслав Смольянинов.

В частности, только оттоки из фондов акций составили около 170 млн долларов, что больше, чем потери отечественного фондового рынка неделей ранее, — 120 млн долларов.



Главные причины оттока — опасения инвесторов по поводу торговых войн и понижение ставок центробанков развивающихся стран.

«Импульс потоков указывает на потенциал снижения котировок», — написал в комментарии эксперт инвесткомпании. Он отмечает, что данные EPFR говорят о резком развороте настроений в бондах развивающихся рынков. С 1 по 7 августа глобальные фонды облигаций потеряли около 2 млрд долларов, что стало второй худшей неделей в 2019 году.

«После продолжительной и повсеместной эйфории в бондах EM как классе активов мы можем увидеть продолжение продаж по мере того, как центробанки развивающихся экономик снижают ставки, тогда как главную угрозу представляют торговые войны», — считает Смольянинов.

Потери российского долгового рынка — 90 млн долларов против 100 млн долларов притока неделей ранее.

По информации ЦБ, в июле доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа (ОФЗ) снизилась до 29,2% с 30,8%. Однако регулятор объясняет это единовременным приростом объема размещенных ОФЗ в рамках поддержки ВЭБ. За первые четыре рабочих дня августа нерезиденты продали ОФЗ на 19 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ.

