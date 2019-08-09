Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,63% и составил 2 679,71 пункта. Индекс РТС опустился на 1,1% до отметки 1 289,47.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,46 %, «Газпрома» — на 0,54%, «ЛУКОЙЛа» — подросли на 0,36%, «АЛРОСы» — снизились на 0,66%, Московской биржи — на 0,63%.



«В понедельник индекс РТС будет торговаться в диапазоне 1 280—1 340 пунктов, а индекс Мосбиржи — в интервале 2 660—2 720 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

